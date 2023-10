Softo et Ninho t'apportent la "Mauvaise Nouvelle"

Pour fêter la sortie de l'album !

Sevran n'a pas encore fini d'abreuver le rap game français en jeunes talents ! Cette fois, on va s'intéresser à Softo, qui se prépare à nous sortir son tout nouvel album le 20 octobre. Et pour bien pousser cette sortie, quoi de mieux qu'un gros single avec un des patrons du rap actuel ? L'artiste du 93 vient donc de dévoiler le clip de "Mauvaise Nouvelle", en featuring avec Ninho, un titre extrait du projet qui arrive. Un morceau où la mélodie occupe une grande place, avec la voix des deux artistes qui vient parfaitement se superposer. Le tout, livré avec une vidéo assez luxueuse, à base de végétation tropicale, de temps ensoleillé et de belle voiture.