Baby Gang et Maes représentent pour la "Mocro Mafia"

Connexion franco-italienne 100% réussie !

Ça faisait un petit bout de temps qu'n avait pas eu une belle connexion entre le rap français et le rap italien. Cette semaine, c'est Baby Gang qui régale, pour la sortie de sa réédition "Innocente Deluxe Edition" dispo depuis le 13 octobre (un projet sur lequel on retrouve aussi Lacrim). Pour faire les choses bien, le rappeur italo-marocain a fait appel à Maes, avec qui il partage des origines communes, pour le morceau "Mocro Mafia". Un titre qui fait référence aux mafias marocaines du stupéfiants, qui contrôlent notamment le trafic en Hollande et en Belgique. L'ambiance est donc bien street, vous vous en doutez, et bien racailleuse, sur un morceau qui fait la part belle au kickage. Alors, vous validez?