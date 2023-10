Young Thug et Mariah the Scientist dans le clip "From a man".

"From a man" est désormais disponible !

Young Thug sort son nouveau single "From a Man", sa réponse au tout nouveau "From a Woman" de Mariah the Scientist. Ça se passe Atlanta en Georgie. On assiste à un décor sombre où la star se fait détatouer par Mariah the Scientist. La vidéo met en avant la relation personnelle et professionnelle entre les artistes d'Atlanta, qui auraient également une relation amoureuse.