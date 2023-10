Extrait de la vidéo " Say my grace"

Offset s'associe à Travis Scott pour "Say my Grace."

Offset et Travis Scott viennent de sortir le clip de leur dernier morceau "Say My Grace". Avec des images saisissantes, ce clip nous plonge dans un univers sombre et intense où la réalité se confond avec l'imaginaire. Il explore des thèmes tels que la réussite, la persévérance et la célébrité.