Larry June & Cardo dans le clip "Chops On The Blade"

Les deux rappeurs se donnent à fond !

"Chops On The Blade" est un clip de Larry June & Cardo qui se déroule dans un environnement urbain, mettant en avant l'esthétique de la rue. Le clip montre différents aspects de la vie citadine, avec des séquences dynamiques et des visuels percutants. Il offre une expérience immersive dans l'univers musical des deux stars.