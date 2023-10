"Wall to Wall" est un hommage à la culture de la fête et de la danse.

Le clip "Wall to Wall" de Quavo cartonne déjà sur YouTube. On y voit le rappeur se déchaîner avec des danseuses sur une piste de danse animée. La chanson est un mélange de rap et de musique électronique, avec des basses percutantes et des refrains accrocheurs. La vidéo capture l'excitation et l'énergie de la musique, invitant le public à se joindre à la fête.