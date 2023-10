Swift Guad les cloue au "Pilori"

Le Montreuillois a toujours les crocs.

Swift Guad est de retour et va bientôt sortir un tout nouvel album, "Artefact", qui sera entièrement produit par Willy Bank. Pour les fans hardcore, le disque est d'ailleurs déjà disponible en précommande, en édition limitée. Et pour vous faire patienter jusqu'au 23 octobre, date de la sortie de l'album, le rappeur de Montreuil vient de dévoiler n tout nouveau clip extrait du projet, "Pilori". Un titre sur lequel l'artiste découpe, avec un flow un peu trap, pour un rendu très effiace, on vous laisse checker ça !