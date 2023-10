GoodNation rassemble Joé Dwet Filé et Lojay pour "Routine Lover"

Un morceau extrait du projet à venir.

Voilà le son parfait pour vous ambiancer ce weekend. GoodNation a décidé de sortir un projet où de nombreux artistes chanteurs seront réunis, et cette semaine c'est Joé Dwet Filé et Lojay qui ont répondu présent. Une connexion Haïti / Nigeria très efficace, le morceau s'appelle "Routine Lover", et comme vous vous en doutez, il parle d'amour. Pour ce qui est du clip, on a droit à une vidéo assez originale, tournée dans ce qui ressemble à un manoir luxueux un peu à l'ancienne, avec de très belles chorégraphies. Checkez ça !