Rome Streetz et Joey Bada$$ à l'ancienne dans "Fire at ya idle mind"

Un morceau qui vous transporte 30 ans en arrière.

S'il se fait rare, le rappeur américano-britannique Rome Streetz est toujours à fond dans le son. Avec son rythme d'un album par an environ, il préfère simplement privilégier la qualité plutôt que la quantité contrairement à la tendance actuelle en vogue dans le Rap US. Cette semaine on le retrouve en compagnie de Joey Badass, taulier de la scène new-yorkaise, pour un morceau dans un style où les deux rappeurs se sentent le plus à l'aise : le old school. Le morceau s'appelle "Fire at ya idle mind", et il est extrait de "Noise Kandy 5", l'album de Rome Streetz qui vient tout juste de sortir, le 29 septembre. Tout ça, dans un décor à la fois sombre et luxueux, qui rappelle certains cafés new-yorkais où venaient se produire les artistes de blues et de jazz il y a longtemps.