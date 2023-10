Youngboy NBA de retour avec "Heard Of Me"

Toujours aussi productif, le Youngboy.

Après avoir déjà sorti deux projets dans l'année 2023, Youngboy NBA s'apprête à frapper fort en cette fin d'année avec la sortie d'un nouvel album long format. Un projet qui pourrait marquer un tournant pour le rappeur, selon la presse spécialisée US. En tout cas, pour le moment, on reste sur la même recette qui a fait son succès avec "Heard OF Me", dont il vient de dévoiler le clip. Un morceau rempli d'egotrip, avec toujours ce côté très street et écorché vif, et une vidéo dans laquelle Youngboy se pavane, parfois seul, parfois en compagnie de ses potes, dans un décor plutôt luxueux.