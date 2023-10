Une collaboration avec Thabiti, So la Zone, Elams, Dadinho, Sysa, Credo357 et Solda.

Dans son nouveau single, Ghetto Phénomène fait briller Marseille, avec un single qui porte justement le nom de la ville phocéenne. Aux côtés de Thabiti, Elams, So La Zone, Sysa, Credo357, Dadinho et Solda, le quatuor rend hommage à d'où ils viennent. Sur une instrumentale aux sonorités purement marseillaise, ils crachent un par un leur feu et mette en lumière Marseille sur la carte.