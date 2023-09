Le clip de son dernier projet éponyme.

Plus d'un mois après la sortie de son dernier EP "Antidote (Préface)", Xcusemee continue de le défendre. L'artiste belge sort aujourd'hui le clip éponyme de ce projet, où on le voit à Bruxelles, dans une grande roue. Un titre mélodieux et romantique, où il se livre sur ses sentiments.