Le nouveau single du rappeur de Courbevoie.

Après la sortie de son dernier album "New Blues, Old Wine" en décembre 2022, B.B. Jacques est de retour. En cette rentrée, il dévoile un nouveau morceau et non des moindres, puisque le rappeur collabore avec un pilier du rap français : Oxmo Puccino. Intitulé "PÉTALES", il s'accompagne d'un clip réalisé par B.B. Jacques lui-même et Antoine Coulon, où les deux artistes déversent leurs punchlines au volant d'une voiture.