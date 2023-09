Un extrait du projet commun entre les deux artistes californiens, "Voir Dire".

Issu de l'album collaboratif de Earl Sweatshirt et The Alchemist, le titre "The Caliphate" en featuring avec Vince Staples se dévoile aujourd'hui dans un clip. Réalisé par Joseph, on retrouve le trio déversant leur flow dans une serre, le tout en noir et blanc. Intitulé "Voir Dire", ce projet entre le rappeur et le producteur verra le jour sur les plateformes de streaming le 6 octobre.