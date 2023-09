Il pose aussi sur l'instru du titre de Gunna, "fukumean".

DaBaby est bouillant en cette rentrée, dévoilant des freestyles tous les jours. Après "Peaches & Eggplants" et "Deli", le rappeur américain rend hommage à Burna Boy avec "Sittin' On Top Of The World", en référence au single phare du dernier album du Nigérian. Il déverse son flow sur la même production que l'interprète de "Last Last".

Il fait également honneur à Gunna, en freestylant sur son titre "fukumean".