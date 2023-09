Jorja Smith revient aux bases avec "Falling of Flying"

Un single 100% soul extrait de son prochain album.

Quatre ans après la sortie de son premier album "Lost & Found", Jorja Smith a enfin annoncé la suite. La chanteuse britannique sera de retour avec son deuxième projet le 29 septembre prochain. Intitulé "Falling of Flying", il se dévoile avec plusieurs singles : "Little Things", "Try Me" ou encore "GO GO GO". Quelques semaines avant sa sortie, elle balance un nouvel extrait : le morceau éponyme de son projet, "Falling or Flying". Une sortie qui s’accompagne d’un clip réalisé par Jorja Smith elle-même.