Jorja Smith nous emmène à Marseille dans "GO GO GO"

Un nouvel extrait de son deuxième album à paraître le 29 septembre.

Après "Little Things" et "Try Me", Jorja Smith dévoile le troisième single de son prochain projet. Intitulé "GO GO GO", elle nous embarque cette fois-ci dans une ambiance pop-rock. Entraînant et surprenant, ce titre nous prouve que la jeune anglaise sait décidemment tout faire et nous rend impatient de découvrir la suite dans son nouvel album disponible le 29 septembre prochain. Dans le clip réalisé par Amber GRace Johnson, Jorja Smith nous embarque à Marseille, entre dispute amoureuse et fête pour oublier.