Son dernier single.

Jorja Smith signe l'été avant l'heure avec son nouveau single "Little Things". Un clip très sensuel que la chanteuse a conçu en imaginant être à une fête et croiser le regard de quelqu'un qui lui plait. Tourné dans le quartier de Peckham à Londres, les plus attentifs pourront reconnaitre Headie One qui fait une courte apparition dans le clip.