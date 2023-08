C'est la rentrée pour le rappeur et elle commence bien !

Moins d’un an après la sortie de son dernier album "Le chemin des braves", sorti en novembre 2022, DA Uzi se fait discret. En mars, il dévoilait son premier single de l’année intitulé "C’est la rue". Il réitère trois mois plus tard avec "C’est la cité". Et alors que la rentrée pointe le bout de son nom, le rappeur français balance le huitième épisode de son freestyle "WeLaRue". Il débarque accompagné d’un clip réalisé par Louis Rossi.