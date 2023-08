Iggy Azalea fait son comeback avec "Money Come"

Un nouveau single presque deux ans après la sortie de son dernier projet, "The End of an Era".





Après deux ans de pause, Iggy Azalea est de retour. La rappeuse amérince fait son comeback avec "Money Come", un nouveau single qui s'accompagne d'un clip réalisé par Christian Breslauer, où Iggy est mis en scène avec un pistolet magique à la main, tirant sur tous les hommes qu'elle croise dans un bureau pour les trasnformer en femme.