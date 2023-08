ICO balance "TUTU", un titre écrit par ChatGPT

Son premier single de l'année.

Huit mois sont passés depuis la sortie de "111", dernier projet de rappeur belge ICO. Il est de retour en cette rentrée avec un nouveau single, son premier de l'année 2023. La particularité de ce titre ? Il a entièrement été écrit par ChatGPT. Le Bruxellois a demandé au logiciel de lui écrire un texte "qui rentre dans le tête et qui ne sort plus jamais". Le résultat, c'est "TUTU" et sur Tik Tok, ICO partage la réalisation de ton titre, qui cumule déjà plus de 279 000 vues.