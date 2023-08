Un joli retour pour le rappeur.

Plus d’un an après la sortie de son dernier album "Cocodrillo Turbo", Action Bronson a payé une visite à NPR Music pour interpréter ses titres lors d’un célèbre concert "Tiny Desk". Entre "Dmtri", "Live from the Moon", "Latin Grammy", "Terry" ou encore "Baby blue", le rappeur américain régale son public avec cette belle performance en live.