Un extrait du prochain album de Gucci Mane.

Quelques jours après la sortie de son dernier single "Broken Hearted", Gucci Mane balance déjà du neuf. Le rappeur américain n'est pas seul cette fois-ci. Sur "There I Go", il est rejoint par J. Cole et Mike WiLL Made-It. Un extrait de son album à venir, "Breath Of Fresh Air" prévu pour le 13 octobre.