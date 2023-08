Un extrait de son album à venir.

Gucci Mane prend un moment pour réfléchir dans "Broken Hearted". Réalisé par Joe Yung Spike, le clip en noir et blanc présente des images d'archives. On voit aussi Guwop monté dans sa Rolls Royce où il s'adresse à ses critiques, à ses proches perdus, et à ses épreuves et tribulations. "Broken Hearted" est un extrait de son album à venir, "Breath Of Fresh Air" attendu le 13 octobre.