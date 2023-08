Le dernier extrait du prochain album de Burna Boy, à paraître vendredi 25 août.

Burna Boy ouvre les portes d’une nouvelle ère. Après "Big 7" et "Sittin’ On Top Of The World", il revient avec un nouveau single en featuring avec Dave. Le Nigérian et le Britannique dévoilent "Cheat On Me", extrait du septième album de Burna Boy disponible ce vendredi et intitulé "I Told Them…"