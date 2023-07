Un feat avec 21 Savage.

Burna Boy et 21.Savage viennent tout juste de dévoiler leur nouveau clip. Une chose est sûre, c'est qu'il est exceptionnel. En effet, durant trois minutes, les décors ne cessent de défiler derrière les deux rappeurs. Entre planètes qui se reflètent dans les immeubles, fonds blancs, couvertures de magazines, photomaton et fête endiablée, ils rappent partout et en toutes circonstances.