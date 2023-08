Un extrait de son dernier album, "Rocket Power".

Vendredi 18 août, Quavo dévoilait son nouvel album : "Rocket Power". Un projet en hommage à son neveu et collègue des Migos, Takeoff, décédé le 1er novembre 2022. Une sortie qu'il accompagne un jour plus tard du clip de "Hold Me". On y voit le rappeur américain rendre hommage à Takeoff puis faire la promotion de son album à Paris.