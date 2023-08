Un titre doux et mélancolique.

Après le succès du premier volet sorti en 2018, "Les Déguns" de Cyrille Droux sont de retour au cinéma depuis le 26 juillet dernier. Un film qui s’accompagne d’une bande-originale réalisée avec plusieurs rappeurs français : Marwa Loud, So La Zone, Zaho ou bien encore RK. Le clip du titre de ce dernier vient d’être dévoilé. Intitulé "À Deux", on y voit des extraits du film, le tout en noir et blanc, faisant ainsi ressortir la mélancolie qui se dégage du morceau.