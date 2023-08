Un extrait du dernier album du rappeur anglais, "Beautiful And Brutal Yard".

Moins d’un moins après la sortie de son troisième album "Beautiful And Brutal Yard", J Hus balance le clip de "Masculine". Un titre en featuring avec Burna Boy où le rappeur anglais et le chanteur nigérian fusionnent à merveille. Le clip, réalisé par Nathan Miller met les deux artistes en scène en noir et blanc, lors de différents concerts.