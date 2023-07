Un nouvel épisode de son histoire compliquée avec Samira...

Le tome 3 de l'histoire d'amour entre Samira et Scridge vient d'être dévoilé. Dans cette troisième (et dernière ?) vidéo, le rappeur peut enfin passer la bague au doigt à sa chérie. Et si tous les clips précédents n'étaient en réalité qu'un cauchemar de l'artiste qui a pu épouser en réalité celle qu'il aime ? Un magnifique mariage où le papa de la mariée donne (enfin) sa bénédiction à cette union.