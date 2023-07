Babyface présente son défilé de mode dans "Donda Bag"

Le rappeur examine les mannequins sur le podium.

Babyface Ray met la main à la pâte et s'éclate sur son nouveau single, "Donda Bag". Dans la vidéo qui l'accompagne, réalisée par Kardiak, le rappeur de Détroit dirige un défilé de mode. Depuis la chaise du directeur jusqu'au frontrow et sur la piste avec les mannequins, Babyface Ray rappe : "Je suis allé de l'étranger à l'étranger, je ne suis même pas en train de me vanter / J'ai élevé mon niveau, c'est difficile de vous voir les yeux dans les yeux / J'ai dû faire venir la sécurité, attraper ces sacs quand j'essayais de faire du shopping / J'ai frappé des salopes, mais c'est mieux avec sa montre en diamant". Le titre "Donda Bag" de Babyface Ray fait suite à son précédent titre "All Star Team" sorti en juin.