Elle dévoile ses fesses sans complexe.

De Chicago à New York, la rappeuse en pleine ascension FendiDa Rappa fait appel à Cardi B pour son premier single officiel, "Point Me 2". Cette collaboration est le remix de FendiDa Rappa pour le disque de l'année dernière, "Point Me To The Sluts". Dans la vidéo qui fait la part belle à la danse, Cardi B twerke avec une combi string rose et dévoile (toute) son anatomie sans complexe.