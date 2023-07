Des souvenirs très chauds.

Souvenir d’une relation passée ou pur fantasme ? Voquab raconte sans filtre une nuit de sexe dans "Métal", le 4ème single de son EP "Cœur". Un son inspiré par la scène voguing, qui oscille entre l’élégance feutrée d’un défilé de mode et l’humidité obscène d’un club. Porté par une basse lourde, Voquab ose s’aventurer dans l’intime. Entre ses ébats charnels et ses rêves les plus moites, il oublie la pudeur et dévoile un doute existentiel : est-il capable d’aimer, malgré son “cœur en métal” ?