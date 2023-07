Le rappeur débarque à Cannes avec Dinos.

La vie de rêve ! Bien déterminé à quitter Paris et sa banlieue, Norsacce quitte la capitale pour la french riviera de Cannes. Ferraris, boutiques de luxe, repas gastronomiques et bijoux XXL, le rappeur est à la recherche de sa "bad bitch", qui serait un mix d'Aya Nakamura et de Zendaya.