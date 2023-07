FZ dévoile son nouvel Ep "Crime Passionnel" + Clip "Ça Va Aller" !

L'été sera brulant avec le nouvel Ep de FZ "Crime Passionnel" !

Après la sortie de son dernier projet "A visage découvert" en début d'année, et celle du clip "Appel manqué" (feat Fandjo), très remarquée, notamment grâce à la participation d'influenceurs reconnus, FZ tient ses promesses en dévoilant la trackliste d'un nouvel Ep intitulé "Crime passionnel" qui sortira le 7 juillet. Un nouveau projet de 9 titres qui vient, peu de temps après le précédent, confirmer la détermination du jeune rappeur de 20 ans à s'installer encore davantage dans le paysage du rap marseillais et hexagonal.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, le marseillais, sort également le clip "Ça va aller" résumant parfaitement son état d'esprit. Réalisé par Hansley (Naps, RK, Gazo, Ninho etc..), ce clip tourné à Dubaï met en exergue la puissance du titre notamment à travers des playbacks réussis et une esthétique impressionnante. Sur une prod du talentueux Claro Beats, FZ mêle mélodies et couplets rappés avec aisance et charisme.

Très actif depuis le début de l'année, le fier représentant du quartier Jean Jaurès, reste un des rappeurs les plus productifs de la cité phocéenne et certainement l'un des plus prometteurs. Avec ce nouvel EP, ainsi que le clip "Cava aller", il nous gratifie d'un projet efficace, calibré pour l'été. Parfait pour les vacances.

Toujours soutenu par son label B18 production, FZ reste fidèle à sa musique et ses valeurs avec ce nouvel EP "Crime passionnel" disponible dès le 7 juillet sur toutes plateformes de téléchargement et le clip "Ça va aller" également disponible à la même date sur YouYube. L'été peut bel et bien commencer !

Découvrez le nouveau clip "Ca Va Aller" de FZ dès maintenant sur Générations :