Le rappeur lyonnais est de retour avec un nouveau clip.

Dans ce nouveau clip "Roi des banaveurs", Okis, nous lâche un rap pur et simple. Le mélange entre la prod de Mani Deïz et la voix du rappeur fonctionne complétement. Dans la vidéo qui accompagne ce son, le rappeur présente son quartier de La Croix Rousse et le quotidien qu'il y mène. On y retrouve une vibe des années 90 qui fait plaisir.