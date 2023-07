Découvrez le refrain électrisant de "Omri".

Dans ce nouveau son intitulé "Omri", AM La Scampia nous montre encore une fois son talent et sa maîtrise qui lui permettent de créer des ambiances complétement envoûtantes. Dans ce clip, on le voit osciller entre plusieurs grandes villes méditerranéennes comme Naples, Marseille et Tanger, ce qui reflète sa personnalité ouverte et désireuse de découvrir le monde.