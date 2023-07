Un nouveau titre qui envoie du lourd.

Les rappeurs Benab et Naza se sont accordés nous envoyer du lourd sur le nouveau son "Didi". Un clip qui sent l'air marin et les vacances, on s'y croit déjà. Un bon rap dont le refrain promet de raisonner dans vos oreilles tout l'été. La vidéo est à découvrir juste en dessous :