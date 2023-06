Le rappeur a fait un très gros feat avec ZKR

Nahir vient de dévoiler le clip de son énorme feat avec ZKR. Après "Intégral" sorti en 2021 et "Rihan" en 2022, le rappeur vient de dévoiler "Intégral 2 #POV" dans lequel il prouve une nouvelle fois toute l'étendue de son talent sans pour autant se limiter au rap pur et dur. Cette fois, il se confronte à de nouvelles sonorités, se confronte à des productions plus pop et se livre sans complexe.