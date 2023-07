Un son pop où on retrouve l'as du foot américain Trinity Rodman.

Coi Leray nous dévoile son nouveau son insolent "Get Loud". Entourée d'une équipe de footballeuses et de danseuses hors norme, la rappeuse n'hésite pas à lâcher un morceau qui met les choses au clair. Comme elle le dit dans ce son, si : "elle joue, c'est pour gagner", on vous l'affirme elle a remporté la partie.