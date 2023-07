Stormzy vit sa best life avec Tom Cruise dans "Longevity Flow"

Tom Cruise, Dave, Lewis Hamilton, J Hus, et bien d'autres encore sont présents.

Après son single "Toxic Trait", réalisé en collaboration avec son compatriote Fredo, Stormzy, originaire du sud de Londres, revient avec un nouvel album intitulé "Longevity Flow". Jets, Rolls Royce, champagne et rencontres avec Tom Cruise ou Lewis Hamilton, Stormzy enchaîne les succès dans le clip éponyme tourné dans différents endroits de Londres, et le court métrage offre un aperçu du parcours de Stormzy au cours de l'année écoulée. L'artiste qui a fait un feat avec Aya Nakamura dévoile plusieurs apparitions de personnalités mondialement connues, telles que Tom Cruise, Dave, Lewis Hamilton, J Hus, et bien d'autres encore.