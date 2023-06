CHICH dévoile son 1er album "La Mannschaft"

CHICH dévoile son premier album "La Mannschaft" et son nouveau clip feat Le Juiice !

Chich nous présente aujourd’hui son premier album. Un 11 titres intitulé "La Mannschaft", produit par Davidson et porté par l’expertise du label "La Dictature".

Il est accompagné à la prod par le talentueux SBoy, Beatmaker reconnu à l’international (via le Groupe Migos et de nombreuses collaborations qualitatives en Allemagne), et nous proposent tous deux une nouvelle direction artistique, rendant ce projet unique et incontournable.

L’objectif ? Marquer le rap français et détrôner la concurrence par l’intermédiaire de son flow impactant et des ambiances US addictives. On le retrouve en featuring avec Jok’air, Le Juiice et Dan du 5, le tout mixé par Thomas André qui a sublimé le projet pour une écoute parfaite.

Côté visuels, Chich poursuit sa collaboration avec le réalisateur Julien Gauthier qui s’est entouré de Cousine&Dependance producteur de la série Validé et des équipes de Luc Besson.

Il clôture ce premier projet par la sortie du film "La Mannschaft", réunissant des acteurs ayant une carrière cinématographique tel que : Almamy Kanouté (Les Misérables), Farid Larby (Prophète), Bing Yin (Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu).

Singularité et authenticité. Voilà ce qui pourrait définir ce premier album. Un vécu raconté avec sincérité par son protagoniste car Chich se livre à coeur ouvert sur son incarcération en Allemagne, d’où son intitulé "La Mannschaft".

Ecoutez le 1er Album de CHICH : https://bfan.link/mannschaft

Découvrez le nouveau clip "Byzantin" de CHICH x LE JUIICE dés maintenant sur Générations :