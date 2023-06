Un feat avec Jey Brownie.

Après son EP "EROSE" il y a un an, c'est aujourd'hui avec son projet "UNE LARME DE +" qu'Araujo est de retour. Sur le focus track du projet, "KM" en featuring avec Jey Brownie, on découvre un Araujo évoluant sur une basse chaloupée et chantante, le tout accompagné d’un clip aux couleurs vintage et estivales.