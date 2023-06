Et présente son nouvel EP.

Ce vendredi 23 juin, Robin sort son deuxième EP "Interlude" où il explore des registres plus urbains tout en mettant en avant sa voix et sa maitrise de la trompette. Et pour le teaser, il envoie un gros show sur Colors. Découvert dans "The Voice" en 2021, il a déjà sorti des titres et un EP qui ne sont pas sans rappeler Silk Sonic et Bruno Mars.