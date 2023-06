Nouvel extrait de son dernier album "La Bande à Bimbim".

On rejoint la Bande à Bimbim pour un nouvel extrait de son dernier album avec le clip officiel de "J'arrive en I". Pour ce nouveau titre, l'artiste rejoint ses collègues parisiens Mister You et Kekra pour rapper sur un sample du titre de 1994 "pi pa pa para po" hisser en haut des buildings des banlieues parisiennes.