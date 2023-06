Cheepeur crie “Mayday” !

Cheepeur sort son 1er clip “Mayday”

Après avoir dévoilé sa série de freestyle et démontré ses talents de kickeur, l'artiste Cheepeur, originaire du 93, révèle son premier titre clippé intitulé Mayday.

Cette fois-ci, le rappeur s'attaque à une instru de Mindkeyz plus mélodieuse et aérienne. Et le pari est réussi. Cheepeur illustre, désormais, ses qualités d'interprète et de parolier. Le rappeur se balade sur la prod de son flow et de son timbre de voix si percutant et singulier. Sa technique maîtrisée et efficace font de lui un artiste à part entière dont les qualités lui permettent de s'épanouir dans des univers différents.

Le visuel est signé La Fabrik illustrant l'artiste dans un street clip de nuit en totale harmonie avec le texte de Cheepeur. Un sans-faute pour cette première production.

Aucun doute que ce rappeur, si talentueux et déterminé, poursuit son ascension tant méritée et soit au cœur de l'actualité rap dans les mois à venir.

Découvrez le nouveau clip “Mayday” de Cheepeur dès maintenant sur Générations :