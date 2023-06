Un extrait de son dernier album, "Ouvert tout l'été".

C’est l’été et Sadek l’a bien compris. Le rappeur a dévoilé un double album ce vendredi 16 juin intitulé "Ouvert tout l’été". Ça sent le soleil, les vacances, la plage et il s’accompagne du clip de "Poulailler", deuxième piste du projet. Un titre entraînant parfait pour la période.