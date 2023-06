Un extrait de son nouvel album "La vie en violet" prévu pour le 14 juillet.

Ses fans l’attendent au tournant. Absent des ondes depuis 2021 après la sortie de son EP "Infinigga", Ateyaba a fait son retour cette année avec "ALC". Quatre mois plus tard, le rappeur n’a toujours pas disparu et annonce même la sortie d’un nouvel album. Intitulé "La vie en violet", il verra le jour le 14 juillet et se dévoile déjà avec un premier extrait clippé : "Shenron".