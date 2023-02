Ateyaba signe son grand retour avec "ALC"

Le premier clip du rappeur depuis "Rock With You" en 2018.

Ateyaba est de retour. Quatre mots qui résonnent comme l’effet du bombe, tant le rappeur s’amuse à revenir et disparaître des ondes. L’interprète de "Venus" a dévoilé deux morceaux durant l’année 2022 ("Finesse" et "Tassaba") mais il s’était contenter de ça. Ce vendredi 17 février, celui qui se faisait appeler Joke dévoile un nouveau single accompagné d’un clip. Une première depuis la sortie de "Rock With You" en septembre 2018. Intitulé "ALC", le morceau nous plonge dans une atmosphère bizarroïde de part son excentrique production signée Notinbed. Le clip réalisé par Nathalie Canguilhem met en scène Ateyaba entre l'Egypte et le Togo.

Un retour en grande pompe qui fait espérer la sortie tant attendue nouvel album du rappeur qu’il tease depuis 2017, "Ultraviolet".