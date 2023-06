Un beau mix des genres.

Quelques semaines après la sortie du two-step "Chargeur", SVUDVDE est de retour avec "Dis moi tout". Un nouveau titre tout aussi rythmé, entre l’amapiano et le naija, qui nous montre l’étendue de sa palette artistique. SVUDVDE raconte la rencontre de deux âmes, de deux corps, et toute la passion et l’énergie qui en émanent.